Североатлантический циклон принесёт во Владимирскую область похолодание По прогнозам синоптиков, с...

Североатлантический циклон принесёт во Владимирскую область похолоданиеПо прогнозам синоптиков, с северо-запада "свалится" североатлантический циклон. В такой ситуации дождей пока не ожидается, но усиливающийся ветер напомнит о скорых погодных переменах.Уже завтра (1 мая 2024 года) погода во Владимирской области будет ниже на 6 градусов, чем днем ранее.Температура воздуха днем повысится до +15°C. Ночью столбик термометра покажет +7.. +8°C.Ветер северный - 5 м/с, в течение дня усилится - до 12 м/сАтмосферное давление повышенное 752 - 754 мм ртутного столба.Народный прогноз на 1 мая 2024 годаНаши предки говорили: кукушка кукует - наступают теплые деньки, зацвела рябина - тепло будет стойкое. Существовала в народе и такая погодная примета: если день жаркий, то вторая половина месяца будет холодной.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений