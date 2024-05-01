Студенты Владимирского государственного университета оказались в атмосфере реального правосудия Во...

Студенты Владимирского государственного университета оказались в атмосфере реального правосудияВо Владимирском областном суде студенты Юридического института ВлГУ провели игровые судебные заседания по фабулам реальных гражданских дел.Мероприятие проводилось на конкурсной основе. В рамках конкурса студентам в составе команд было необходимо смоделировать рассмотрение гражданского дела по предложенной фабуле с учетом действующих норм процессуального законодательства, а также разрешить гипотетический спор по существу путем вынесения решения."Целью конкурса является формирование у будущих юристов представления о юридической профессии и правосудии, о разнообразии правовых ситуаций, а также повышение качества подготовки выпускников", - рассказывают в пресс-службе Владимирского областного суда.Участники игровых судебных процессов оказались в атмосфере реального правосудия. Каждый студент в модельном судебном процессе играет роль участника судопроизводства, среди которых ключевыми являются судья и спорящие стороны.В ходе конкурса «Модельный судебный процесс» студенты продемонстрировали знания и навыки в области процессуального права, начиная от составления искового заявления и до вынесения судом первой инстанции решения.По окончании конкурса для студентов проведена экскурсия по музею Владимирского областного суда, где рассказано об истории становления судебной системы региона.Фото: Владимирский областной суд