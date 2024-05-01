Тепло, дожди или заморозки: синоптики рассказали, какая погода ждет владимирцев в мае Как...

"Тепло, дожди или заморозки": синоптики рассказали, какая погода ждет владимирцев в маеКак сообщают синоптики, заключительный месяц весны не планирует продолжать "апрельские традиции". Апрель стал самым теплым месяцем почти на 4°, опередив климатическую норму.По новым климатическим нормам, в мае средняя температура воздуха ожидается +13,6°, причём начиная с 26 мая среднесуточная температура воздуха начинает превышать отметку в +15°, давая начало климатическому лету.Осадков в мае по средним многолетним данным выпадает значительно больше, чем в апреле – 61 мм, практически каждый второй день месяца сопровождается осадками, в том числе ежегодно, хотя бы 1 раз, бывает мокрый снег.Долгосрочные прогнозы на май в 33-м регионе обещают, что его средняя температура превысит норму на 0,5–1,0°, а количество осадков ожидается близким к климату.Начнётся май холодной погодой, по ночам 3–4 мая не исключены заморозки, а дневная температура первой недели месяца ожидается в пределах +9…+14°, что на 3–5° ниже нормы, и только в Первомай будет заметно теплее.Дождей будет немного и пройдут они в основном 5–7 мая, причём среди капель дождя не исключены и отдельные снежинки.Вторая неделя мая будет более тёплой и более дождливой – преобладающий температуры +13…+18°, что близко к норме, в День Победы – до 15…+20°, а дожди наиболее вероятны с 10 по 13 мая.Вторая половина мая пройдёт при дневном температурном фоне в +17…+22°, что на 1–2° выше положенного по климату, заморозки в этот период маловероятны, а дожди наиболее вероятны в конце второй – в начале третьей декад месяца.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений; freepik.com