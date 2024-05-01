В Гусь-Хрустальном на городском водохранилище запели кувшинки Там заработал плавучий фонтанный...

В Гусь-Хрустальном на городском водохранилище "запели кувшинки"Там заработал плавучий фонтанный каскад из пяти "бутонов". Светомузыкальный танцующий фонтан украсил главную "водную" достопримечательность Гусь-Хрустального.К реализации проекта стоимостью 13 миллионов рублей подрядчик приступил еще осенью прошлого года и затянул с работами.В начале ноября должен был состояться пробный запуск, но фонтан замерз вместе с водохранилищем. Рабочим пришлось рубить лед, чтобы достать оборудование.Перезимовали "кувшинки" на суше, на воду их снова спустили этой весной и теперь по вечерам фонтан будет радовать горожан и гостей города.