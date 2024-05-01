В Киржаче активно готовят кадры для особой экономической зоны Владимир Живи, учись и работай в...

В Киржаче активно готовят кадры для особой экономической зоны "Владимир"Живи, учись и работай в родном регионе. Поддержка молодых специалистов - одна из главных задач нового национального проекта. Слово - Фёдору Лалакину.Более 4 миллионов радиаторов в год. Крупнейшее в мире производство приборов отопления. Лишь малая часть того, что производится в киржачском технопарке. Предприятие- без преувеличения- градообразующее.На "Русклимате" работает каждый пятый житель Киржача. А с этого года здесь реализуются программы дуального обучения. Студенты на практике знакомятся с профессиейАнатолий Никитин, студент машиностроительного колледжа:- Я бы хотел тут работать в дальнейшем ну и показать самого себя.Технологи делятся с будущими специалистами опытом. Максимально быстро адаптируют ребят к профессии. В дальнейшем молодой специалист спокойно может стать мастером, бригадиром или даже начальником участка. Сейчас в программе участвуют около 40 студентов.Ольга Дубас, директор по персоналу промышленной группы технопарка:- Естественно, мы оцениваем, что это наш потенциал, и мы хотели бы, чтобы они нашли свою здесь, построили свое будущее и остались, конечно здесь, во Владимирской области, особенно в городе Киржач.В технопарке- он часть особой экономической зоны "Владимир"- много роботизированных линий. А роботов нужно программировать. Объем проектов растет с каждым годом. Профориентационная подготовка молодежи начинается уже со школьной скамьи. Ребята осваивают современные профессии, в том числе программиста.Наталья Васина, руководитель IT-клуба на базе колледжа технологии и сервиса:- Работаем по 6 основным направлениям в нашем it клубе это программирование роботов, программирование на языке java, программирование на языке python, сетевое-системное администрирование, мобильная разработка и кибер гигиена.На производственных площадках Киржачского технопарка трудятся 2700 человек, а в скором времени эту цифру планируют удвоить. А значит в приоритете- строительство жилья и обустройство городской среды.Марина Мошкова, и.о. главы администрации г. Киржача:- Очень все быстро меняется, мы видим, как развивается благоустройство, как взаимодействуют именно бизнес и власть в целях привлечения работников на свои предприятия. Как мы говорим лозунг учись, живи, работай. Чтобы жить-нужна комфортная среда, чтобы работать, нужно развитие экономики.Один из ярких примеров преображения Киржача- реновация Больничного проезда. Там где раньше был пустырь, теперь появились спортивные площадки, парковки, мощеные дорожки. Главная цель -показать молодежи: для комфортной жизни необязательно куда- то уезжать.Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести - Владимир"