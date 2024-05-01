В музее-заповеднике Александровская слобода появилась новая интерактивная программа У вас -...

В музее-заповеднике "Александровская слобода" появилась новая интерактивная программа"У вас - товар, у нас - купец". Так называется новая интерактивная программа в музее-заповеднике "Александровская слобода". Она придет на смену другому популярному музейному интерактиву - "сватовству по-крестьянски".Первыми участниками действа стали ученики одной из школ. Сюжет разворачивается в пространстве торговой лавки, которая, как правило, располагалась на первом - каменном - этаже дома, где жила купеческая семья.Гости могут примерить на себя костюмы отца невесты, его дочки на выданье, свахи и жениха. Прообразы героев списаны с реальных персонажей, живших в уездном Александрове 19-ого века.Участников знакомят с обрядами и модой того времени, с "росписью приданого", которое купец "прилагал" к любимой дочери. Учат танцевать кадриль и угощают чаем с пряниками.Светлана Вершинина, специалист по связям с общественностью музея-заповедника «Александровская слобода»:- Сама экспозиция в "Купеческой лавке" построена, как открытое хранение фондов, причем с использованием только подлинных предметов, которые "не прячутся" в своих хранилищах и за стеклом витрин.