В результате аварии в Собинском районе пострадали 5 человек, один из них погиб В пресс-службе МЧС...

В результате аварии в Собинском районе пострадали 5 человек, один из них погибВ пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили о ДТП с трагическими последствиями на 182 километре платной трассы М-12 в Собинском районе.В результате столкновения двух транспортных средств пострадали 5 человек. Спасатели третьей дежурной смены аварийно-спасательной службы Владимирской области деблокировали погибшего.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 13 человек, 4 единицы техники, в том числе.Фото: Министерство региональной безопасности Владимирской области