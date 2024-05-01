В селе Большое Каринское Александровского района загорелся частный дом В пресс-службе МЧС по...

В селе Большое Каринское Александровского района загорелся частный домВ пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили о возгорании частного дома в селе Большое Каринское Александровского района.Предварительная площадь пожара - 135 кв.м. В ликвидации участвовали 5 человек и 2 единицы техники.Информация о погибших и пострадавших не поступала.Сотрудники МЧС напоминают: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области