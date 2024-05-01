В Собинском районе жители села Фетинино жалуются на состояние автомобильных дорог Жители села...

В Собинском районе жители села Фетинино жалуются на состояние автомобильных дорогЖители села Фетинино Собинского района обратились в межрайонную прокуратуру с жалобой о том, что автомобильные дороги находятся в ненадлежащем состоянии. Была проведена проверка.Выяснилось, что автомобильные дороги в с. Фетинино не соответствуют требованиям безопасности. На них имеются выбоины, неровности дорожного покрытия, просадки грунта.На автомобильных дорогах по улицам Суворова, Стопинская, Юбилейная, Молодежная и Октябрьская отсутствуют предусмотренные проектом организации дорожного движения дорожные знаки «Главная дорога», «Уступите дорогу» и «Направление главной дороги».Вдоль автомобильных дорог по улицам Суворова, Стопинская, Молодежная отсутствуют тротуары (пешеходные дорожки)."По результатам проверки прокурором в Собинский городской суд направлено административное исковое заявление об обязании администрации Собинского района и Рождественского сельского поселения устранить допущенные нарушения", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Требования прокурора судом удовлетворены. Приведение дорог в нормативное состояние находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: пресс-служба областной прокуратуры