В Суздале пройдет фестиваль богатырских игр В пресс-службе Министерства спорта Владимирской...

В Суздале пройдет фестиваль богатырских игрВ пресс-службе Министерства спорта Владимирской области назвали даты и место проведения фестиваля богатырских игр в 2024 году.На территории ГТК в Суздале 17 августа, в субботу пройдет фестиваль народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств «Богатырская битва».Организаторы сообщают, что в программе предварительно заявлены: армрестлинг, мас-рестлинг, гиревой спорт, регби, борьба на поясах, турниры по кулачному бою, современному мечевому бою и богатырский интерактив.Отметим, что праздник народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств пройдет в регионе в восьмой раз, и в этом году он приурочен к 1000-летия Суздаля.Фото: пресс-служба Министерства спорта Владимирской области; Fusion Brain, платформа для генерации изображений