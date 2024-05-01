В Суздале стартовала большая кампания по озеленению города Первой точкой станет сквер у мемориала...

В Суздале стартовала большая кампания по озеленению городаПервой точкой станет сквер у мемориала "Вечный огонь". Принять участие в посадке растений и оказать свою посильную помощь в подготовке к 9-му мая и тысячелетию Суздаля приглашают всех неравнодушных жителей и гостей города.Алиса Бирюкова, глава администрации г.Суздаля:- Наши друзья - ландшафтные дизайнеры - даже создали такое сообщество "ВКонтакте", посвящённое озеленению Суздаля. И мы приглашаем всех на него подписаться, потому что мы там будем информировать о той помощи, которая нам в этом нужна. Может быть, волонтёров, может быть, захотят присоединиться какие-то питомники и подарить растения Суздалю. Мы будем тоже очень благодарны за эту шефскую помощь в озеленении.В дальнейших планах - разработка проекта озеленения центральных улиц. Эти работы должны идти "в унисон" со строительными планами и другими проектами благоустройства.Украшать город цветами будут постепенно, участками, учитывая его архитектуру и исторический облик. Самую большую "клумбу" разобьют на Ильинском лугу, там цветами "высадят" огромную надпись "Суздаль тысяча". Учитывая, что этот островок в центре - памятник природы, к благоустройству луга отнесутся с особой осторожностью.Ольга Канищева, начальник Дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области:- Мы предварительно созвонились с мэрией Суздаля и договорились, что прежде чем формировать цветочные клумбы на данной территории, необходимо выложить поддоны и закрыть это всё геотекстилем, и потом только формировать цветочные клумбы. В данном случае нарушения режима особо охраняемой территории не будет.