В Суздальском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадал водитель
Как сообщили в...
В Суздальском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадал водитель
Как сообщили в Министерстве региональной безопасности Владимирской области, 29 апреля 2024 года в районе деревни Масленка Суздальского района произошло серьезное ДТП. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Спасатели первой дежурной смены аварийно-спасательной службы Владимирской области деблокировали пассажира грузового автомобиля ГАЗ.
Пострадавшего передали медикам. В настоящее время подробности уточняются.
Фото: Министерство региональной безопасности Владимирской области