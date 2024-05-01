В Суздальском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадал водитель Как сообщили в...

В Суздальском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадал водительКак сообщили в Министерстве региональной безопасности Владимирской области, 29 апреля 2024 года в районе деревни Масленка Суздальского района произошло серьезное ДТП. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль.Спасатели первой дежурной смены аварийно-спасательной службы Владимирской области деблокировали пассажира грузового автомобиля ГАЗ.Пострадавшего передали медикам. В настоящее время подробности уточняются.Фото: Министерство региональной безопасности Владимирской области