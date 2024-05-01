В Вязниковском районе загорелась ферма В пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили о...

В Вязниковском районе загорелась фермаВ пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили о пожаре на ферме в деревне Галкино Вязниковского района.По предварительным данным огонь охватил около 200 кв. м. В ликвидации участвовали 13 человек и 4 единиц техники.Информация о погибших и пострадавших не поступала.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области