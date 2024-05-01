Владимирцам рассказали, как по штрих-коду понять, что товар произведен незаконно? В проекте...

Владимирцам рассказали, как по штрих-коду понять, что товар произведен незаконно?В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» объяснили, для чего нужны штрих-коды, и какую полезную для потребителя информацию они несут.Штриховой код содержит следующие сведения: страна-изготовитель продукта, на каком предприятии он был произведен, а также технические характеристики: наименование, сорт, артикул, цвет, массу, размер и так далее.Страна-изготовитель продукта обозначается первыми двумя или тремя цифрами. Например, код России – число в интервале от 460 до 469, США и Канады – 00–13, Италии – 80–83, Китая – 690–699, Великобритании соответствует число 50, а Беларуси – 481.Если первые цифры штрих-кода не соответствуют информации о производителе на этикетке, это значит, что организация была зарегистрирована и получила код не в стране, куда экспортирует продукцию, а на дочернем предприятии или по лицензии организации из другой страны. Кроме того, учредителями предприятия могут являться несколько фирм из различных государств.Продуктовый магазин может изготовить собственные этикетки со штрих-кодом и зашифровать в них информацию о товарах для внутренних целей. Чаще всего – для продуктов, продающихся на развес.Кроме того, первые цифры от 977 и далее соответствуют не стране-изготовителю, а некоторым видам товаров, например журналам и книгам.Код предприятия – это следующие четыре цифры, обозначающие регистрационный номер производителя товара. Это сделано, чтобы исключить возможность появления двух различных товаров с одинаковыми кодами.Важно: для маркировки продукции небольших размеров используется сокращенный код (EAN-8), в котором не размещается информация об изготовителе, и после кода страны сразу идет регистрационный номер товара.Следующие пять цифр — это кодировка самого товара, которые присваивается изготовителем или продавцом. В этих цифрах содержатся необходимые для идентификации товара данные: наименование, сорт, артикул, цвет, массу, размер и т.д.Последняя в коде цифра введена для того, чтобы сканер мог определить подлинность товара. Однако покупатель может сделать это самостоятельно, проведя следующие вычисления:1. Сложите цифры, стоящие на четных местах (6 + 3 + 2 + 6 + 0 + 1 = 18).2. Полученную сумму умножьте на три (18 * 3 = 54).3. Сложите цифры, стоящие на нечетных местах, кроме самой контрольной цифры (4 + 2 + 7 + 0 + 6 + 1 = 20).4. Сложите числа, полученные в п. 2 и п. 3 (54 + 20 = 74).5. Отбросьте десятки (74 – 70 = 4).6. Из числа 10 вычтите полученное в п. 5 (10 – 4 = 6).Если результат расчета не совпадает с контрольной цифрой в штрих-коде, значит, - товар произведен незаконно.Фото: проект Роспотребнадзора «Здоровое питание»; freepik.com