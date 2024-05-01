Во Владимире прозвучал симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под руководством...

Во Владимире прозвучал симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под руководством Валерия ГергиеваВ России продолжается 23-й Московский Пасхальный фестиваль под руководством прославленного маэстро Валерия Гергиева. Одной из площадок крупнейшего культурного события стал город Владимир.Фундамент фестиваля неизменен: благотворительность, просвещение, патриотизм. В этом году гастрольный тур посвящен 79-летию Великой Победы.Зрителями в областном дворце культуры стали учащиеся и педагоги областного музыкального колледжа, детских школ искусств, общественники региона, губернатор Александр Авдеев, его заместитель Владимир Куимов, министр культуры области Ольга Дёмина.В первом отделении объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под руководством Валерия Гергиева исполнил произведения Щедрина, во втором - музыку Прокофьева. Прозвучало и музыкальное посвящение коллеге.В память об Артёме Маркине - безвременно ушедшем главном дирижёре владимирского губернаторского оркестра- коллектив маэстро Гергиева исполнил "Фантазии" Баха и прелюдию Дебюсси "Послеполуденный отдых Фавна".