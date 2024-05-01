Во Владимире сделал остановку поезд-музей Министерства обороны РФ Всероссийский проект охватил...

Во Владимире сделал остановку поезд-музей Министерства обороны РФВсероссийский проект охватил десятки регионов страны. Вместе с тысячами владимирцев передвижной музей "Сила в Правде" посетил губернатор Александр Авдеев. Репортаж Марии Платанюк."Сила в Правде"- эшелон особого назначения. Его главный двигатель - гордость за великую страну, достижения российской армии и флота, русских воинов всех эпох. Экспозиция Министерства обороны - для всех, кто интересуется российской историей. Посетить музей приезжали семьями.Три экспозиции. Здесь сухопутные войска, инженерные войска и войска радиационной химическо-биологической защиты.Остановку на владимирском железнодорожном вокзале передвижной музей сделал ровно на день. Поезд "Сила в правде" посетил и губернатор Александр Авдеев, вместе с супругой Светланой и дочерью Александрой.Агитационный поезд Министерства обороны - это тематические вагоны, где каждый наполнен историей и современностью, - рассказывает руководитель всероссийской акции, генерал-майор Геннадий Тучин.Общий маршрут поезда - 34 тысячи километров, 75 городов, 67 регионов России.Геннадий Тучин, руководитель всероссийской акции Министерства обороны РФ "Сила в правде", генерал- майор:- Экспозиция создавалась по тем священным моментами- боевых действий. Каждый экспонат имеет не просто историческое значение, а каждый экспонат - это добытый в тяжелых боях."Сила в Правде"- диалог эпох, преемственность поколений в деле Zaщиты страны: здесь о героях "былых времен" и нынешних. "Этих дней не смолкнет слава", "Оружие особого рода", "Юнармия", "Военная служба по контракту- выбор сильных!".Страницам специальной военной операции и победам российских военнослужащих посвящена отдельная выставка состава Министерства обороны.Особый интерес к поезду "Сила в правде" проявили школьники, студенты, волонтёры, юнармейцы, ребята из военно-патриотических клубов области, - подчеркивает губернатор Александр Авдеев. Многие приехали с родителями и педагогами.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Самое главное, что обрастает Поезд еще большей интерактивностью. Появляются новые экспонаты. И больше информации, которая подрастающему поколению более доступна. Это не просто муляжи, документы, это живая история, которая прямо сейчас происходит на наших глазах.Главная идея всероссийского проекта - противодействие попыткам фальсификации истории. Ее Россия не переписывала никогда.Историческая правда вместе с силой русского духа всегда была самым мощным оружием Отечества.Поезд завершит свой путь 9 мая, в День Великой Победы.Мария Платанюк "Вести-Владимир".