Во Владимирской области дети попадают в мотоциклетные аварии На территории Владимирской области...

Во Владимирской области дети попадают в мотоциклетные аварииНа территории Владимирской области «закрепилась» теплая погода, а значит, появились водители мототранспорта.УМВД по Владимирской области опубликовали статистику ДТП с участием мототранспорта с начала 2024 года.Накануне, 22 апреля, в городе Гусь-Хрустальный произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. По предварительной информации, подросток 2008 года рождения, управляя кроссовым мотоциклом столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате мальчика госпитализировали.2 апреля несовершеннолетние стали участниками ДТП в Ковровском районе. По предварительной информации, водитель 2008 года рождения, находившийся за рулем питбайка, не справился с управлением и совершил наезд на забор. В результате ДТП водитель, а также его пассажирка - такого же возраста, были госпитализированы.Любопытно, что питбайк был приобретен матерью подростка для его личного пользования. Как итог, - в отношении несовершеннолетнего водителя возбуждено административное расследование, а в отношении его родителей составлены протоколы об административном правонарушении.30 марта в Гусь-Хрустальном районе водитель мотоцикла MotoLand, 1990 года рождения столкнулся с автомобилем «Ивеко» под управлением водителя 1976 года рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.Сотрудники Госавтоинспекции напоминают!- Управлять велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам, достигшим 14 лет.- Водительское удостоверение на право управления мотоциклами, мотороллерами и другими мототранспортными средствами с двигателем, объём которого не превышает 125 см3, а мощность не превышает 11 кВт (категория «А1»), может быть получено лицами, достигшими 16 лет, на управление автомобилями и мотоциклами любых видов – лицами, достигшими 18 лет (категория «А»).- За управление транспортным средством водителем, не имеющим права на управление транспортными средствами, предусмотрен административный штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей (статья 12.7 КоАП РФ).Среди наиболее распространенных ошибок мотоводителей:- Превышение скоростного режима,- Опасное перестроение из одной полосы в другую,- Проезд на запрещающий сигнал светофора,- Выезд на полосу встречного движения,- Часто водители мотоциклов, питбайков и скутеров игнорируют специальную экипировку.Мототехника — это не игрушка, а средство повышенной опасности. Подобные «подарки» часто приводят к печальным последствиям.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области