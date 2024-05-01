С укоренением тепла в регионе-33 участились аварии с участием детей и мотоциклов.

По сообщению УМВД по Владимирскому региону, за первые месяцы 2024 года участились аварии с мотоциклами. В Гусь-Хрустальном 22 апреля юноша 16 лет на кроссовом мотоцикле столкнулся с автомобилем ВАЗ. Из-за травм, полученных в ДТП, мальчик был отправлен в больницу.В Ковровском районе 2 апреля двое подростков 16 лет врезались в забор на питбайке. Оба госпитализированы. В Гусь-Хрустальном район мотоциклист столкнулся с автомобилем. Водитель байка погиб на месте.