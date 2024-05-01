Смертельное ДТП случилось на 182 километре платной трассы М-12 в Собинском районе. Там столкнулись два легковых авто. Участок находится неподалеку от Южного шоссе. В министерстве региональной

Смертельное ДТП случилось на 182 километре платной трассы М-12 в Собинском районе. Там столкнулись два легковых авто. Участок находится неподалеку от Южного шоссе. В министерстве региональной безопасности рассказали, что спасатели вызволяли тело погибшего из смятой машины. По предварительным данным, пострадали пять человек. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: министерство региональной безопасности