Военнослужащие Владимирского ракетного объединения одержали победу в испытаниях Безопасная...

Военнослужащие Владимирского ракетного объединения одержали победу в испытаниях "Безопасная среда"Военнослужащие Владимирского ракетного объединения одержали уверенную победу в испытаниях "Безопасная среда" подразделений радиационной, химической и биологической разведки. О лучших химиках-ракетчиках- Ангелина Свищ.Словно пуля разведывательная машина спешит на место химической катастрофы. Водитель давит педаль газа, насколько позволяет техника. А расчет выпрыгивает едва ли не на ходу. На счету- каждая секунда.Военные сразу начинают оцеплять "условную" радиоактивную территорию, брать зараженный грунт. Это один из этапов соревнований " Безопасная среда".Участники - разведчики подразделений радиационной, химической и биологической защиты Ракетных войск стратегического назначения. Финальный этап проходит в Тейковском ракетном соединении.Команды-участники- экипажи Оренбургского, Омского и Владимирского ракетных объединений. В составе каждого - по трое военнослужащих. Все поставленные задачи соответствуют реальной боевой обстановке.Михаил Кацарский, судья состязаний по огневой подготовке:- Здесь у нас стоят 6 поперов, так называемые, которые при попадании падают и 4 мишени, которые имеют определенные зоны, при попадании, вычисляется определенное количество секунд, потом мы считаем сколько потрачено и прибавляем время, сколько стрелок потратил. Много всяких элементов, которые нужно держать в голове одновременно.Еще один важный этап - обработка техники и экипировки. А это уже "Химический биатлон". Гонки и дрифт на песке на бронетранспортере, преодоление классической "змейки" и штурмовой полосы. В общей сложности химики-ракетчики выполнили около 30 нормативов по вождению, огневой и медицинской подготовке.Лучшими по результатам состязаний стали специалисты химической разведки Владимирского ракетного Объединения. Они заняли весь пьедестал почёта. Теперь владимирская команда готовится к всеармейскому этапу. Он состоится летом.Ангелина Свищ "Вести-Владимир"