Артистка поделилась с поклонниками порцией откровений. Кристина Асмус рассказала о вещах, которые ее раздражают.

Артисткаподелилась с поклонниками порцией откровений. Кристина Асмус рассказала овещах, которые ее раздражают.личном Instagram актриса опубликовала собственное фото. Ниже звезда написала,что это юбилейный подобный пост в ее аккаунте."Выдумаете я забыла про факты? Ну уж нет! Ловите свежачок! Это десятый юбилейныйпост! С ума сойти, уже 100 секретов о себе рассказала (здесь и далее орфография ипунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Кристина Асмус.Ниже артисткапризналась, что не может позволить себе выкинуть мусор из окна автомобиля, и дажемаленькая жвачка не является исключением. Асмус сообщила, что употребляет впищу морепродукты, однако звезда не понимает тех, кто в ресторане выбирает ещеживую рыбку и просит ее приготовить."Иногда меня прикалываетпройти какой-нибудь (даже бесполезный) интернет-тест. Я не люблю открыватькрышки всяких косметических средств, на которые надо сначала надавить, а ужепотом прокрутить и открыть. Эту бесячую процедуру иной раз можно ток с 10 разаодолеть", – продолжила Кристина Асмус.Также артисткауверила, что ни разу не "экспериментировала" с лицом. "Ни колола, ни резала, нинадувала", – сообщила знаменитость, добавив, что только пару раз наращиваларесницы и проходила процедуру отбеливания зубов."Если на каком-нибудьресепшн лежат халявные леденцы 😝 и я захочу взять один, то я всегда сначала ищу красный (малина,клубника, вишня)", – рассказала Кристина Асмус.Такжевыяснилось, что актриса ненавидит, когда на загоревшем теле остаются следы откупальника. После Кристина Асмус сообщила, что считает дикостью, когда нафотосессию надевают военную форму времен Великой Отечественной войны, а послевыкладывают получившиеся снимки в День Победы.