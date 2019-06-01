В финале Лиги чемпионов Ливерпуль в Мадриде сыграет с Тоттенхэмом. Бывший форвард сборной России, Зенита и лондонского Арсенала Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

В финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" в Мадриде сыграет с "Тоттенхэмом". Бывший форвард сборной России, "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего противостояния."Кто отпразднует победу в Мадриде? Болельщики "Ливерпуля". Потому что команда Юргена Клоппа победит в финале Лиги чемпионов, – сказал Аршавин в сториз своей страницы в социальной сети Instagram. – Шансы "Тоттенхэма"? Очень маленькие. То, что сделал "Ливерпуль" в полуфинале, должно воздасться. Думаю, "Ливерпуль" будет больше владеть мячом и первым забьет".Напомним, матч состоится в воскресенье, 1 июня и пройдет на поле стадиона "Ванда Метрополитано", начало – в 22:00 по московскому времени.