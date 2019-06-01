В Свердловской области произошел сход шестнадцати вагонов с железной рудой. В результате этого повреждено почти 200 метров железнодорожного полотна. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, угроза экологической безопасности отсутствует.

В Свердловской области произошел сход шестнадцати вагонов с железной рудой. В результате этого повреждено почти 200 метров железнодорожного полотна.В пятницу, 31 мая, в 13 часов 35 минут по местному времени на втором километре перегона Смычка – Западная на железнодорожном мосту с рельсов сошли внутрь колеи пути 16 грузовых вагонов, которые перевозили железную руду. По предварительным данным, повреждено около 190 метров железнодорожного полотна. О случившемся сообщается на официальном сайте Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, угроза экологической безопасности отсутствует. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в состав которой входят сотрудники следственного комитета, МВД. Опрашиваются свидетели произошедшего, проводится комплекс проверочных мероприятий.На сайте Свердловской железной дороги сообщается о том, что на месте происшествия работает восстановительный поезд.