Московский ЦСКА заключил трансферное соглашение с Уфой о полноценном переходе Игоря Дивеева. Минувшей зимой армейцы арендовали 19-летнего защитника у уфимской команды.

Московский ЦСКА заключил трансферное соглашение с "Уфой" о полноценном переходе Игоря Дивеева. Минувшей зимой армейцы арендовали 19-летнего защитника у уфимской команды.Как сообщает пресс-служба ЦСКА, футболист подписал соглашение с московской командой, рассчитанное на пять лет. Подробности перехода не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "Уфа" выручила на продаже футболиста 1,5 миллиона евро.⚡ #ЦСКА выкупил трансфер Игоря Дивеева https://t.co/KqoYGlQLcl pic.twitter.com/1ZN172m34y— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 31 мая 2019 г.Напомним, Дивеев после перехода в ЦСКА принял участие в десяти матчах российской премьер-лиги. Армейцы по итогам минувшего сезона заняли четвертое место в турнирной таблице и завоевали путевку в групповой этап Лиги Европы.