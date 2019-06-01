Украинская теннисистка, 27-я ракетка мира Леся Цуренко во втором круге Открытого чемпионата Франции в трех сетах за три часа шесть минут обыграла представительницу Сербии Александру Крунич со счетом 5:7, 7:5, 11:9.

Украинская теннисистка, 27-я ракетка мира Леся Цуренко во втором круге Открытого чемпионата Франции в трех сетах за три часа шесть минут обыграла представительницу Сербии Александру Крунич со счетом 5:7, 7:5, 11:9.Украинка ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок, и реализовала 11 брейк-пойнтов из 19, а у Крунич, занимающей 76-е место в рейтинге WTA, один эйс, четыре двойных ошибки и 10 реализованных брейков из 17.Таким образом, Цуренко вышла в третий круг турнира, где ей будет противостоять теннисистка из Румынии, третья ракетка мира Симона Халеп.