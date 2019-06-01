Артист мог стать жертвой боевиков. Дело о
покушении на Филиппа Киркорова вернули прокурору.
Артист мог стать жертвой боевиков. Дело о
покушении на Филиппа Киркорова вернули прокурору.
"Вернули
на основании несоответствия обвинительного заключения УПК "Уголовно-процессуальный кодекс – прим.ред.). Более подробную
информацию сможем предоставить позже", – сообщает представитель пресс-службы
Северо-Кавказского окружного военного суда.
Напомним,
четверо радикальных исламистов: 21-летний Хидирнеби Казуев, 32-летний Габибула
Халдузов, 32-летний Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов готовили покушение на
Филиппа Киркорова. 6 июля
2017 года мужчины хотели устроить мощный взрыв в ресторане "Хазар". Воплотить
зловещий план боевики собирались именно в тот момент, когда в заведении проходил концерт исполнителя.
Полицейским
и охранникам зала удалось предотвратить преступление. Они помешали злоумышленникам осуществить задуманное. Преступники пытались скрыться, однако силовикам
удалось выйти на след террористов и арестовать их.
После,
уже на допросе, один из участников бандгруппы заявил, что убивать невинных
людей не хотел. Якобы мишенью был только . Злоумышленник уверил
следствие, что за убийство поп-короля юморист Максим Галкин заплатил миллион
рублей.
Сам
Галкин с юмором отозвался на обвинение. Комик призвал оставить в покое
расстроенного . Об этом сообщает сайт.