Артист мог стать жертвой боевиков. Дело о покушении на Филиппа Киркорова вернули прокурору.

Артист мог стать жертвой боевиков. Дело опокушении на Филиппа Киркорова вернули прокурору."Вернулина основании несоответствия обвинительного заключения УПК "Уголовно-процессуальный кодекс – прим.ред.). Более подробнуюинформацию сможем предоставить позже", – сообщает представитель пресс-службыСеверо-Кавказского окружного военного суда.Напомним,четверо радикальных исламистов: 21-летний Хидирнеби Казуев, 32-летний ГабибулаХалдузов, 32-летний Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов готовили покушение наФилиппа Киркорова. 6 июля2017 года мужчины хотели устроить мощный взрыв в ресторане "Хазар". Воплотитьзловещий план боевики собирались именно в тот момент, когда в заведении проходил концерт исполнителя.Полицейскими охранникам зала удалось предотвратить преступление. Они помешали злоумышленникам осуществить задуманное. Преступники пытались скрыться, однако силовикамудалось выйти на след террористов и арестовать их.После,уже на допросе, один из участников бандгруппы заявил, что убивать невинныхлюдей не хотел. Якобы мишенью был только . Злоумышленник уверилследствие, что за убийство поп-короля юморист Максим Галкин заплатил миллионрублей.СамГалкин с юмором отозвался на обвинение. Комик призвал оставить в покоерасстроенного . Об этом сообщает сайт.