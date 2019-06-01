Неудачный обгон на трассе привел к столкновению трех легковых автомобилей, унесшему две жизни. Еще четыре человека, находившиеся в машинах, оказались в больнице. Момент аварии попал в объектив регистратора очевидца.

В Сети опубликованы кадры с регистратора очевидца, запечатлевшего момент серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером в минувший четверг, 30 мая, в районе города Георгиевска в Ставропольском крае.Водитель автомобиля "Лада Гранта" попытался совершить обгон, однако по какой-то причине проигнорировал наличие встречного автомобиля. После выезда на "встречку" от столкнулся с Hyundai Sonata и "ВАЗ-2114".Как сообщают СМИ, на месте аварии погибли два человека – пассажир "Гранты" и водитель "четырнадцатой".В больнице оказались четыре человека – водитель Hyundai, состояние которого оценивается как тяжелое, предполагаемый виновник ДТП, управлявший "Грантой", и его пассажиры.