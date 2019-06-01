Во время XXIX Конференции Оренбургского регионального отделения Единой России было проведено тайное голосование для определения кандидата на должность губернатора. Большинство голосов – 141 из 153 – получил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Паслер.

Во время XXIX Конференции Оренбургского регионального отделения "Единой России" было проведено тайное голосование для определения кандидата на должность губернатора. Большинство голосов – 141 из 153 – получил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Паслер.Делегатам было необходимо выбрать из нескольких кандидатур. Помимо Дениса Паслера они могли отдать свой голос за начальника Оренбургского президентского кадетского училища Татьяну Машковскую, а также секретаря местного отделения партии Ленинского района Оренбурга, директора управления федеральной почтовой связи Оренбургской области Романа Цуканова.Кандидаты встретились с секретарями всех 1765 первичных отделений "Единой России". Во время этих мероприятий члены партии обсудили позицию каждого из претендентов по самым важным и актуальным вопросам, касающимся социально-экономического развития Оренбургской области.В итоге подавляющее большинство голосов получил врио губернатора региона Денис Паслер. Он поблагодарил партийцев за оказанное доверие и поддержку."Очень важно, что все мы четко понимаем ключевую цель – повышение уровня жизни людей", – подчеркнул Паслер.Он добавил, что регион должен стать конкурентноспособным. Для выполнения поставленных задач необходимо качественно обновить управленческий состав. В команду, которая встанет у руля в Оренбургской области, важно привлечь людей с современным видением и тех, кто владеет наиболее эффективными методиками управления проектами."Мы будем внедрять новейшие технологии и подходы во все сферы. Чтобы создавать рабочие места, повысить производительность труда, зарплаты и качество социальных услуг, нам нужно выходить на новый уровень эффективности, ответственности и компетенции. Вместе нам по силам переломить ситуацию, сделать жизнь в Оренбуржье благополучной для всех поколений", – подчеркнул кандидат.В работе конференции приняли участие заместитель секретаря Генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко, депутаты Госдумы и областного парламента, члены правительства Оренбургской области, избранные делегаты Конференции. В общей сложности число участников составило более 700 человек."Впереди у вас большая и серьезная работа, в ходе которой нужно помнить о главном – о доверии людей", – заметил Евгений Ревенко.Он рассказал о том, что в данный момент в обществе заметен запрос на справедливость. Это заключается в желании видеть прозрачность принимаемых решений и борьбу с коррупцией. Не менее важна и фигура начальника – людям не хочется, чтобы тот "бронзовел". Их желание – видеть такого управленца, который был бы к ним близок и чувствовал их."С людьми надо разговаривать честно и открыто", – подчеркнул Ревенко. Во время предвыборной кампании, отметил он, до людей необходимо донести понимание того, что для каждого из них будет меняться после избрания кандидата от "Единой России". "Человеку ведь нужны не просто абстрактные цифры, а конкретика: какой детский сад будет у него построен, где отроется новая школа и появится ФАП, когда наконец отремонтируют дорогу, и что там с новым жильем? И нам с вами необходимо все это объяснять", – рассказал он.Перед кандидатом от партии, подчеркнул заместитель секретаря Генерального совета "Единой России", стоит задача добиться безусловной, честной и чистой победы. Выборы губернатора Оренбургской области состоятся 8 сентября.