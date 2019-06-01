Национальная команда России по футболу провела тренировку в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы. Ближайшими соперниками наших футболистов станут сборные Сан-Марино и Кипра. На поле работали 28 вызванных на сбор игрока.

Национальная команда России по футболу провела тренировку в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы. Ближайшими соперниками наших футболистов станут сборные Сан-Марино и Кипра. На поле работали 28 вызванных на сбор игрока.Последний день мая стал для нашей команды под руководством Станислава Черчесова первым днем подготовки к двум матчам, которые пройдут 8 июня (в Саранске против Сан-Марино) и 11-го (в Нижнем Новгороде с Кипром). На базе в Новогорске сборная России собралась накануне, а в пятницу, 31 мая, провела первую тренировку.