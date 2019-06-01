Глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков, который подозревается в убийстве женщины, не признает вины, заявляя, что последний раз виделся с погибшей в апреле.

Глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков, который подозревается в убийстве женщины, не признает вины, заявляя, что последний раз виделся с погибшей в апреле. Об этом сообщает представитель ГСУ СК России по Московской области Евгения Кирюшина.Ранее СМИ писали о задержании Кулакова по подозрению в убийстве. Источник в правоохранительных органах сообщил, что глава Раменского района был задержан по подозрению в убийстве сотрудницы Общественной палаты района Евгении Исаенковой.Как рассказала Кирюшина, Кулаков утверждает, что последний раз видел погибшую в конце апреля. Но на жертве и ее вещах были обнаружены потожировые следы подозреваемого, передает РИА Новости.По предварительным данным, в ночь на 2 мая подозреваемый Андрей Кулаков убил свою 39-летнюю знакомую, к которой испытывал личные неприязненные отношения. С места происшествия он сразу же скрылся.