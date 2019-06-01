Известный российский спортивный комментатор рассказал о долгой дружбе с Алиной Кабаевой. Дмитрий Губерниев и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике знакомы более 20 лет.

Известный российский спортивный комментатор рассказал одолгой дружбе с Алиной Кабаевой. Дмитрий Губерниев и олимпийская чемпионка похудожественной гимнастике знакомы более 20 лет.Звезды впервые встретились 1998 году. С тех пор ДмитрияГуберниева и Алину Кабаеву связывает крепкая дружеская связь. Комментатор частоработает на фестивалях гимнастки, именно ему она доверяет вести трансляции."Друзья, не пропустите в субботу на канале "Россия" в 11.50фильм о фестивале "Алина"! Настоящий праздник для талантливых детей, которыйвот уже 10 лет делает неповторимая Алина Кабаева! Мы познакомились с Алиной ещев 1998 году! Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг!" – написалДмитрий Губерниев в личном Instagram.К публикации комментатор прикрепил снимок, на котором запечатленрадом со спортсменкой. Отметим, что олимпийская чемпионка отлично выглядит.Напомним, после завершения карьеры посвятилавсе свое время талантливым детям России. Гимнастка часто проводит фестивали дляюных спортсменов. Нынешний приурочен к Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.Добавим, в Сети ходят упорные слухи, что 7 мая якобы родила двойню в московском Центре акушерства и гинекологии имени Кулаковапод наблюдением лучших специалистов. Знаменитая гимнастка не комментирует этиданные.Дмитрий Губерниев в середине мая вел прямую трансляцию сфинала музыкального конкурса "Евровидение", который состоялся в Тель-Авиве.Комментатор всей душой болел за нашего участника – певца Сергея Лазарева. Российскомуконкурсанту удалось занять третье место.