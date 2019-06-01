Резидент телестройки Максим Павленко устроил кастинг невест. Участницы шоу Дом-2 показали себя во всей красе.

Резидент телестройки Максим Павленко устроил кастинг невест.Участницы шоу "Дом-2" показали себя во всей красе.Максим Павленкопригласил на пляж Ирину Пингвинову и Наталью Шаронову. Участник шоу "Дом-2"поставил шезлонг у кромки воды и заставил красоток дефилировать вдоль берега.Скажем прямо, Наталья Шаронова смотрелась выигрышнеесоперницы. Она была облачена в эротичный купальник черного цвета и прозрачный халатикв тон. Ирина Пингвинова пришла в топике и джинсовой юбке. И, хоть во времядефиле она попыталась реабилитироваться, сняв футболку, вышагивала она совсемнеэротично.Поклонники шоу "Дом-2" отметили, что у Шароновой шикарноетело. Более того, Наталья обладает по-настоящему кошачьей грацией. Большинствоинтернет-обывателей пришли к выводу, что она победила в этом импровизированном смотре женских прелестей."У Шароновой по мимо фигуры, еще и в голове не пусто, еемнения всегда по факту. У Пингвиновой пустота, а фигура и поведение угловатогоподростка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Пингвин,какая ты не уклюжая, на тебя так смешно смотреть.😂😂😂😂😂😂🤦", "Наташа на фейс конечно не айс, но вот фигурашикарная)", "Пингвинова рядом с Наташей как бревно-колода, ни гибкости,ни фигуры, не шарма. Кривая, сутулая, вечно поправляющая эти непонятные волосы,жестикуляция ужасная. Наташа огонь! На личико не очень, но фигура и мозги чтонадо", – писали фанаты шоу "Дом-2" под анонсом следующего выпуска.