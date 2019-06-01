Резидент телестройки Максим Павленко устроил кастинг невест.
Участницы шоу Дом-2 показали себя во всей красе.
Резидент телестройки Максим Павленко устроил кастинг невест.
Участницы шоу "Дом-2" показали себя во всей красе.
Максим Павленко
пригласил на пляж Ирину Пингвинову и Наталью Шаронову. Участник шоу "Дом-2"
поставил шезлонг у кромки воды и заставил красоток дефилировать вдоль берега.
Скажем прямо, Наталья Шаронова смотрелась выигрышнее
соперницы. Она была облачена в эротичный купальник черного цвета и прозрачный халатик
в тон. Ирина Пингвинова пришла в топике и джинсовой юбке. И, хоть во время
дефиле она попыталась реабилитироваться, сняв футболку, вышагивала она совсем
неэротично.
Поклонники шоу "Дом-2" отметили, что у Шароновой шикарное
тело. Более того, Наталья обладает по-настоящему кошачьей грацией. Большинство
интернет-обывателей пришли к выводу, что она победила в этом импровизированном смотре женских прелестей.
"У Шароновой по мимо фигуры, еще и в голове не пусто, ее
мнения всегда по факту. У Пингвиновой пустота, а фигура и поведение угловатого
подростка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.
ред.)", "Пингвин,какая ты не уклюжая, на тебя так смешно смотреть.😂😂😂😂😂😂🤦", "Наташа на фейс конечно не айс, но вот фигура
шикарная)", "Пингвинова рядом с Наташей как бревно-колода, ни гибкости,
ни фигуры, не шарма. Кривая, сутулая, вечно поправляющая эти непонятные волосы,
жестикуляция ужасная. Наташа огонь! На личико не очень, но фигура и мозги что
надо", – писали фанаты шоу "Дом-2" под анонсом следующего выпуска.