Канонизацией Юлии Началовой должна заняться Русская православная церковь. Святая Юлия или нет – решают не отдельные личности, а все воцерковленные люди, которые и выразят свое мнение во время опроса, считает певица и известный блогер Виктория Романова.

Канонизацией Юлии Началовой должна заняться Русскаяправославная церковь. Святая Юлия или нет – решают не отдельные личности, а всевоцерковленные люди, которые и выразят свое мнение во время опроса, считаетпевица и известный блогер .Споры о необходимости канонизации как иажиотаж вокруг происходящих на могиле певицы чудес не утихают. Это становитсясвоего рода вызовом Русской церкви. Ведь на этот раз поводом для причисления клику святых может стать не историческая потребность – как это бывало раньше – авсенародная любовь к человеку, отметила в Виктория Романова в интервью "Дням.Ру"."Новость о чудотворениях на могиле Началовой имироточении ее креста вызвала в медийных кругах невероятную бурю эмоций. Самособой, негативных. Конечно, как такое может быть? Cреди них – нашей безупречнойэлиты – скромно жил человек, тихо ходил среди всех, трудился как все, и тут,бац!, его – в святые, "а не нас"! О, звездная тусовка точно недопустит, чтобы кого-то из их круга признали святым, не признавая святости всехих сразу! Поэтому слушать их в данном вопросе не следует. Но кого слушать то?",– задается вопросом блогер.Романова подчеркивает, что исходным толчком к канонизациинового святого является общенародное (местное или общенациональное) почитание.Церковный народ, люди, живущие жизнью Церкви – прихожане, священники,алтарники, иерархи Церкви – вот кто может говорить о предполагаемой святостипочившего. По правилам церковных канонов (которые доступны благодаря Интернетудля изучения каждому желающему), любой святой признается святым именно внутриЦеркви, среди сообщества воцерковленных, верующих."Просто выключите весь этот медийный шум и отдайтеЦеркви этот вопрос. Посадить за решетку невиновного, и не распознать в человекесвятого, на мой взгляд, одинаково плохо. Святых, которых общенародно почитали,не так уж и много. Давайте узнаем, что скажет насчет жизни источник любойправославной канонизации – воцерковленные люди при независимом опросе", -предлагает выход Романова.Возможно, воцерковленные люди скажут: мы действительнопочитаем Юлию как святую – она безупречно жила как православный человек вдобрых делах и в вере, умерла мученической смертью, имела большие заслуги илюбовь русского народа за образ красоты, праведности в это сложное дляобщественной морали время. И в этом случае, уверена блогер, потребуются факты -так что крайне важно документировать все, что происходит с могилой ЮлииНачаловой.По словам Романовой, надо очистить историю отпустого пиара – и перевести ее в плоскость, установленную церковными правилами.Вопрос святости – не праздный вопрос, и его будет решать Церковь по установленнымвнутри нее древним правилам, заключает блогер.