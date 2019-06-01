Московский хоккейный клуб ЦСКА достиг договоренности о подписании контракта с капитаном команды Сергеем Андроновым. Новое соглашение с центральным нападающим будет действовать до окончания сезона-2021/22.

Московский хоккейный клуб ЦСКА достиг договоренности о подписании контракта с капитаном команды Сергеем Андроновым. Новое соглашение с центральным нападающим будет действовать до окончания сезона-2021/22.В минувшем сезоне, в котором ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата и завоевал Кубок Гагарина, Андронов в составе армейцев принял участие в 48 играх в "регулярке" и набрал 12 (8+4) очков. Также на его счету три (3+0) очка в 19 матчах плей-офф.⚡️У нас отличные новости! ⚡️Хоккейный клуб ЦСКА достиг договоренности о подписании контракта с капитаном команды Сергеем Андроновым. Новое соглашение будет действовать до окончания сезона 2021/22. pic.twitter.com/YEssbjH5tA— ХК ЦСКА Москва (@hccska) 31 мая 2019 г.Напомним, Сергей выступает за ЦСКА с 2014 года после возвращения из Северной Америки. До этого он играл за команду в 2010-2012 годах. Ранее сообщалось, что летом хоккеист может продолжить карьеру в НХЛ.