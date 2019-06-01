Конгресс США предлагает введение минимум пяти видов санкций против тех, кто оказывает услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода Северный поток - 2.

Конгресс США в очередной раз пошел в атаку на российские газовые проекты. Предлагается введение сразу пять видов санкций, направленных против строительства трубопровода "Северный поток — 2". Документ внесли в Конгресс еще в мае, но его текст держали в тайне. Он стал известен только сегодня.Чем на этот раз пугают бизнес? В списке мер — отказ в кредитовании и выдаче экспортных лицензий, запрет на проведение платежей в зоне юрисдикции США, ограничение на сделки с собственностью, невозможность работать с американскими государственными долговыми облигациями. Все это может грозить тем, кто оказывает услуги страхования судам, занимающимися укладкой газопровода.Причина проста — Штаты хотят продавать в Европе собственный газ, напоминает телеканал "Россия 24". Против второй части "Потока" — и Украина, где боятся потерять миллиардные доходы от транзита газа. А вот за — ключевые европейские потребители: например, Германия, Австрия, Норвегия.