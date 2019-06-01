В Джержинске из-за взрывов на заводе Кристалл власти ввели режим чрезвычайной ситуации. На месте ЧП работают спасатели и пожарные.

В Джержинске из-за взрывов на заводе "Кристалл" власти ввели режим чрезвычайной ситуации. На месте ЧП работают спасатели и пожарные.Три мощных взрыва прогремели в субботу днем на заводе боеприпасов "Кристалл" в Дзержинске. По последним данным, число пострадавших составляет 38 человек, но не исключено, что в итоге их окажется гораздо больше. Данные о жертвах пока не подтверждаются.Власти города уже объявили чрезвычайное положение на территориях, прилегающих к заводу и призывают не поддаваться панике местных жителей.Ранее представитель предприятия рассказал, что взрывам предшествовала пожар в одном из цехов. "Заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал. В результате последовавшего за возгоранием взрыва есть разрушения", – рассказал он. Причины пожара представитель не назвал.В то же время в МЧС уточнили, что пожар после взрывов распространился на площадь около 100 квадратных метров. Одно из административных зданий предприятия рухнуло.