В северной части канадской провинции Альберта бушуют крупные лесные пожары. Их дым пока сносит в южном направлении. Внимательно следят за развитием ситуации и в США. Дым уже начал распространяться на штаты Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота, Вашингтон и Вайоминг.

В северной части канадской провинции Альберта бушуют крупные лесные пожары. Их дым пока сносит в южном направлении. В результате сильно ухудшилась экологическая ситуация в населенных пунктах, в том числе в Эдмонтоне и Калгари — самых больших городах провинции, агломерации каждого из которых превышают миллион жителей.В Эдмонтоне и пригородах в течение нескольких дней наблюдаются оранжевое небо и сильная задымленность. Задыхаются от дыма и в Калгари. Власти объявили предупреждение для людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы, и рекомендуют им ограничивать пребывание на улице, сообщает CBC News.Внимательно следят за развитием ситуации и в США. Дым уже начал распространяться на штаты Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота, Вашингтон и Вайоминг, передает NBC Montana.По прогнозам портала FireSmoke.ca, дымом в ближайшие дни будет охвачена значительная территория. На севере — до Полярного круга, а на востоке — до атлантических провинций Канады и северо-восточных штатов США, включая города Нью-Йорк и Бостон.На севере Альберты ситуация с лесными пожарами пока ухудшается. Если 29 мая площадь самого крупного возгорания в районе Чакег-Крик составляла 150 тысяч гектаров, то 30 мая она увеличилось до 230 тысяч гектаров. Площадь еще одного значительного пожара оценивается в 74 тысячи гектаров.Огонь угрожает населенным пунктам. Уже уничтожено несколько домов. Из опасных районов эвакуированы более 10 тысяч жителей, передает телеканал "Россия 24".