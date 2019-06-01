В матче заключительного тура российской премьер-лиги Локомотив обыграл Уфу со счетом 1:0. По итогам встречи Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал московский клуб на 150 тысяч рублей.

В матче заключительного тура российской премьер-лиги "Локомотив" обыграл "Уфу" со счетом 1:0. По итогам встречи Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал московский клуб на 150 тысяч рублей."Болельщики нецензурно скандировали в адрес РФС, за это клуб оштрафован на 100 тысяч рублей, – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц, слова которого приводит ТАСС. – Также на трибунах болельщиков "Локомотива" были размещены баннер оскорбительного содержания про РФС, штраф – 50 тысяч рублей, и несогласованный баннер про Тараса Михалика, штраф – 25 тыс. рублей".Григорьянц также сообщил, что наставник московской команды Юрий Семин также получил штраф в 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны, а главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев и его помощник Сергей Тамаров за подобное же нарушение оштрафованы на 10 тысяч рублей.