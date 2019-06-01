Президента Александра Лукашенко втягивают в громкий гей-скандал. Причем делают это жители и гости Минска.
<a href="https://33live.ru/novosti/01-06-2019-lukashenko-vtyanuli-v-merzkij-gej-skandal.html" target="_blank">Лукашенко втянули в мерзкий гей-скандал</a> - Президента Александра Лукашенко втягивают в громкий гей-скандал. Причем делают это жители и гости Минска.
[url=https://33live.ru/novosti/01-06-2019-lukashenko-vtyanuli-v-merzkij-gej-skandal.html]Лукашенко втянули в мерзкий гей-скандал[/url] - Президента Александра Лукашенко втягивают в громкий гей-скандал. Причем делают это жители и гости Минска.