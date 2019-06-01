Праздничных и рабочих дней в 2020 году будет столько же, что и в 2019 году. С этим разъяснением выступил Минтруд России. Количество нерабочих праздничных дней установлено 112 статьей Трудового кодекса, отметила пресс-служба министерства труда и соцзащиты.

Праздничных и рабочих дней в 2020 году будет столько же, что и в 2019 году. С этим разъяснением выступил Минтруд России. Количество нерабочих праздничных дней установлено 112 статьей Трудового кодекса, отметила пресс-служба министерства труда и соцзащиты.Поэтому, пояснили в министерстве, разговоры о том, что новогодние каникулы будут сокращены, некорректны. В Минтруде добавили, что при совпадении праздничного и выходного дней нерабочий день переносится на следующий рабочий день после праздничного. В ведомстве предложили следующий механизм переноса в 2020 году: поскольку суббота и воскресенье 4 и 5 января совпадающие с нерабочими праздничными днями, то их планируется перенести на 4 и 5 мая. Первые майские понедельник и вторник таким образом станут выходными днями.Это позволит соблюсти статьи 110 Трудового кодекса Российской Федерации. По ней между двумя рабочими неделями должно быть не менее 42 часов непрерывного отдыха.Россияне будут в 2020 году отдыхать так, пояснила вице-премьер Татьяна Голикова: с 1 по 8 января — на Новый год, с 22 по 24 февраля – на День защитника Отечества, на 8 Марта – с 7 по 9 марта, включая сам Международный женский день, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, включая День весны и труда и 75-годовщину Победы в Великой Отечественной войне, а также с 12 по 14 июня на День России и 4 ноября – в День народного единства.30 и 31 декабря в 2017 году выпадали на субботу и воскресенье, поэтому они автоматически присоединились к новогодним каникулам следующего года. В 2018 году суббота 29 декабря была перенесена на понедельник 31 декабря. В 2019 году 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник. Поэтому никаких переносов не планируется. Это будут обычные рабочие будни.Кроме того, наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад, добавили в Минтруде.