Вокалист похвастался редкими кадрами. Сергей Лазарев опубликовал в соцсетях умилительное видео с наследником.

Вокалистпохвастался редкими кадрами. Сергей Лазарев опубликовал в соцсетях умилительноевидео с наследником.личном Instagram артист выложил архивную запись. В кадре счастливый СергейЛазарев озорничает вместе с сыном Никитой. Наследник артиста – еще совсеммладенец старается повторять за отцом."С ДнемЗащиты Детей!! Никитка! Мой смысл жизни и главный мотиватор!! Нашел этоархивное видео! Как же быстро он растет... уже скоро в школу)))) (здесь орфография и пунктуацияавтора сохранена. – Прим. ред.)", – написал Сергей Лазарев.Напомним,сын вокалиста – Никита, появился на свет в 2014 году. Певец долгое времяскрывал его от общественности. О том, что Сергей Лазарев стал отцом, сталоизвестно, когда мальчику было уже три года. Поклонники предполагают, чторебенок рожден суррогатной матерью.Меж темна днях Сеть взорвали слухи о том, что у певца родилась дочь. Якобы девочке ужевосемь месяцев. Заговорили о том, что факт рожденияэтого ребенкатоже какое-то время собирался держать в тайне.Отметим,что информацию о втором ребенке опровергает. "А почему недвойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов! Как людилюбят придумывать что-то о моей личной жизни!" – сказал он журналистам.