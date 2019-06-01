Вокалист
похвастался редкими кадрами. Сергей Лазарев опубликовал в соцсетях умилительное
видео с наследником.
Вокалист
похвастался редкими кадрами. Сергей Лазарев опубликовал в соцсетях умилительное
видео с наследником.
В
личном Instagram артист выложил архивную запись. В кадре счастливый Сергей
Лазарев озорничает вместе с сыном Никитой. Наследник артиста – еще совсем
младенец старается повторять за отцом.
"С Днем
Защиты Детей!! Никитка! Мой смысл жизни и главный мотиватор!! Нашел это
архивное видео! Как же быстро он растет... уже скоро в школу)))) (здесь орфография и пунктуация
автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал Сергей Лазарев.
Напомним,
сын вокалиста – Никита, появился на свет в 2014 году. Певец долгое время
скрывал его от общественности. О том, что Сергей Лазарев стал отцом, стало
известно, когда мальчику было уже три года. Поклонники предполагают, что
ребенок рожден суррогатной матерью.
Меж тем
на днях Сеть взорвали слухи о том, что у певца родилась дочь. Якобы девочке уже
восемь месяцев. Заговорили о том, что факт рождения
этого ребенка
тоже какое-то время собирался держать в тайне.
Отметим,
что информацию о втором ребенке опровергает. "А почему не
двойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов! Как люди
любят придумывать что-то о моей личной жизни!" – сказал он журналистам.