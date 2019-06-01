В столице начинаются первые летние выходные. Вместе с детьми стоит отправиться на ВДНХ - там обещают встречу с героями мультфильмов. Ждут подрастающее поколение и на Воробьевых горах. В Лужниках будет Красочный забег, а на Красной площади - книжные новинки. С чего начать, чтобы все успеть?

В столице начинаются первые летние выходные. Вместе с детьми стоит отправиться на ВДНХ — там обещают встречу с героями мультфильмов. Ждут подрастающее поколение и на Воробьевых горах. В Лужниках будет Красочный забег, а на Красной площади — книжные новинки. С чего начать, чтобы все успеть?Не просто мир — целая анимационная вселенная уместилась в эти дни на ВДНХ. Герои любимых мультфильмов здесь становятся вполне осязаемыми. Фестиваль "Мультимир" — это уникальная масштабная площадка, где оживают детские мечты.Ловкость рук и немного 3D-дизайна — под руководством лучших отечественных анимационных студий попытаться нарисовать шедевр может каждый. Профессионалы расскажут о современной мультипликации и покажут лучшие картины. Интерактивные квесты и игровые площадки для непосед, волшебный салон красоты и фотозона для маленьких принцесс — найти занятие по душе для любого ребенка не составит труда. "Мультимир" выйдет и за пределы 75-го павильона, где проходит фестиваль: три раза в день мультгероев можно будет увидеть на Центральной аллее ВДНХ.Детскими площадками в эти выходные станут и большинство столичных парков. В День защиты детей — насыщенная программа. На Воробьевых горах — город детства с кукольными спектаклями и марафоном настольных игр. Перовский парк приглашает "похимичить" с жидким азотом и сухим льдом на криошоу. В Сиреневом саду высадят детский декоративный огород, а в саду "Эрмитаж" пройдет фестиваль детских школ искусств — мировая классика в исполнении юных дарований Москвы. И практически на всех площадках будут идти спектакли для детей.Насыщенная детская программа в этом году и на книжной ярмарке "Красная площадь". На прилавках — и старые добрые сказки, и фэнтези, между витринами — увлекательные квесты по мотивам произведений. Ищите в шатрах любимых актеров — они на протяжении всех дней будут читать свои любимые рассказы. А знаменитые московские труппы выступят на главной сцене грандиозного литературного праздника. Ну и, конечно, не уходите оттуда без книги — их там более 100 тысяч, а некоторые можно будет получить из рук автора с его автографом."Быстрее, ярче, смелее": это вполне может стать девизом Красочного забега в Лужниках в воскресенье, который стал одним из любимых спортивных мероприятий не только у атлетов, но и у зрителей. Участников ждет пятикилометровая дистанция и четыре колористических зоны, где их будут осыпать яркими красками. Приветствуются необычные костюмы и спортивная подготовка.А на ВДНХ помимо "Мультимира" всех посетителей ждет и мир танца: с сегодняшнего дня по воскресенье здесь проходит фестиваль "Мировые балетные каникулы". На главной сцене выступят самые яркие звезды современной и классической хореографии. Также пройдут мастер-классы по всевозможным танцевальным направлениям, а один из открытых уроков проведет сам Николай Цискаридзе.