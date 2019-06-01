В американском штате Гавайи выпущено предупреждение для туристов после заражения червем, поедающим мозг. Заболевание, которое он вызывает, может привести к летальному исходу. Двое подцепили его, съев немытые фрукты, а один скончался через 8 лет после того, как съел слизня на спор.

В американском штате Гавайи у нескольких человек был обнаружен проникающий в мозг паразитический червь. В связи с этим департамент здравоохранения штата выпустил специальное предупреждение для туристов.Как сообщает телеканал Sky News, личинки червей развиваются в улитках, которых обычно едят крысы. Однако зараженную улитку может употребить в пищу и человек, и тогда, проникнув в организм, черви начинают питаться тканями мозга.Это, в свою очередь, приводит к эозинофильному менингиту – заболеванию, которое чревато тяжелыми осложнениями вплоть до летального исхода.Такие предупреждения гавайских медиков последовали после того, как были зафиксированы три новых случая этого заболевания, передает РИА Новости.В частности, один из туристов заразился после того, как съел слизняка "на спор", а двое других употребили в пищу немытые овощи и фрукты.Ранее сообщалось, что австралиец умер через восемь лет после того, как съел слизня "на спор".