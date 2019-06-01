Русские фамилии на Украине теперь будут писать по-другому. Кабинет министров утвердил новую редакцию Украинского правописания - все в рамках закона о государственном языке, который приняла Верховная рада и подписал Петр Порошенко.

Русские фамилии на Украине теперь будут писать по-другому. Кабинет министров утвердил новую редакцию "Украинского правописания" — все в рамках закона о государственном языке, который приняла Верховная рада и подписал Петр Порошенко.Итак, русские фамилии с окончанием на -ой теперь необходимо писать через -ий, а в тех, которые заканчиваются на -ск(ий), -цк(ий), появится мягкий знак. К примеру, Донской будет Донський, Трубецкой — Трубецький.Толстой должен был стать Толстий, но, видимо, не хватило совести исковеркать фамилию известного писателя. Так что фамилия Толстой — исключение.Текст "Украинского правописания" опубликуют 3 июня, передает телеканал "Россия 24". Может, до этого времени еще что-нибудь придумают.