Дмитрий Шепелев, который после смерти своей супруги, пока так и не окончательно не определился с новой постоянной спутницей жизни, сделал неожиданное предложение своей коллеге-телеведущей.

Дмитрий Шепелев, который после смерти своей супруги, пока так и не окончательно не определился с новой постоянной спутницей жизни, сделал неожиданное предложение своей коллеге-телеведущей.Овдовевший после смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев, возможно, задумался о создании семьи, и, в частности, о втором наследнике.Телеведущий уже растит сына Платона. Поклонники предполагали, что на роль мачехи мальчика претендует дизайнер Екатерина Тулупов, с которой Шепелев завел роман в прошлом году. Говорили даже, что пара живет вместе, но никаких официальных подтверждений этому нет.Косвенно о том, что отношения с Тулуповой не такие уж и серьезные, свидетельствует поведение Шепелева на программе "На самом деле" – в эфире ведущий вдруг начал флиртовать со своей бывшей коллегой из Белоруссии – радиоведущей Василисой Фроловой.Как узнал 7Days.ru, после долгой разлуки они встретились на корпоративе, который их пригласили провести для сугубо женской аудитории. Ведущий развлекали гостей историями из прошлого.Так, Фролова вспомнила пикантные моменты – как они с Шепелевым выходили на сцену обнаженными. А шоумен в свою очередь напомнил коллеге, что были и куда более серьезные моменты – к примеру, как-то в гримерке он сделал ей предложение завести детей."Встретились, обнялись, подумали... не завести ли нам детей", – рассказал Шепелев, добавляя, что именно тогда они с Фроловой уже обговорили свое совместное будущее.