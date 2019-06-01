Британские букмекеры убеждены, что герцог и герцогиня Сассекские вскоре объявят о втором ребенке. Поговаривают, что Меган Маркл забеременеет до конца текущего года.

Британскиебукмекеры убеждены, что герцог и герцогиня Сассекские вскоре объявят о второмребенке. Поговаривают, что Меган Маркл забеременеет до конца текущего года.Букмекерскаяконтора "Coral" сообщает, что королевская чета "почти наверняка" в скором времени решится навторого ребенка. По словам эксперта, вскоре у новорожденного Арчи появитсямладший брат или сестричка, с которыми можно будет играть.Профессиональныеспорщики считают 2020 год самым вероятным для рождения второго наследника Меган Маркл ипринца Гарри. В настоящее время ставка на то, что о пополнении объявят в следующемгоду, составляет 5/4.Меж тем, нато, что о беременности станет известно до 31 декабря 2019 года, ставкасоставляет 8/1.Также букмекеры предлагают ставку 2/1 на объявление о рожденииребенка в 2021 году и 5/1 на 2022 год."Почти наверняка и Принц Гаррипополнят свою цветущую семью в ближайшие несколько лет, и мы думаем, что втораябеременность, скорее всего, наступит в следующем году",– цитирует эксперта "Coral"The Daily Express.Напомним,первенец и принца Гарри появился на свет 6 мая. Мальчика назвалиАрчи. Пара показала наследника миру через два дня после его рождения.