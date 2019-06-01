Британские
букмекеры убеждены, что герцог и герцогиня Сассекские вскоре объявят о втором
ребенке. Поговаривают, что Меган Маркл забеременеет до конца текущего года.
Британские
букмекеры убеждены, что герцог и герцогиня Сассекские вскоре объявят о втором
ребенке. Поговаривают, что Меган Маркл забеременеет до конца текущего года.
Букмекерская
контора "Coral" сообщает, что королевская чета "почти наверняка" в скором времени решится на
второго ребенка. По словам эксперта, вскоре у новорожденного Арчи появится
младший брат или сестричка, с которыми можно будет играть.
Профессиональные
спорщики считают 2020 год самым вероятным для рождения второго наследника Меган Маркл и
принца Гарри. В настоящее время ставка на то, что о пополнении объявят в следующем
году, составляет 5/4.
Меж тем, на
то, что о беременности станет известно до 31 декабря 2019 года, ставка
составляет 8/1.Также букмекеры предлагают ставку 2/1 на объявление о рождении
ребенка в 2021 году и 5/1 на 2022 год.
"Почти наверняка и Принц Гарри
пополнят свою цветущую семью в ближайшие несколько лет, и мы думаем, что вторая
беременность, скорее всего, наступит в следующем году",– цитирует эксперта "Coral"
The Daily Express.
Напомним,
первенец и принца Гарри появился на свет 6 мая. Мальчика назвали
Арчи. Пара показала наследника миру через два дня после его рождения.