Окончательная отмена роуминга, изменения в закон об ОСАГО, новый этап амнистии капиталов и другие изменения июня. Как новые законы изменят жизнь россиян с началом первого летнего месяца?

Окончательная отмена роуминга, изменения в закон об ОСАГО, новый этап амнистии капиталов и другие изменения июня. Как новые законы изменят жизнь россиян с началом первого летнего месяца?С июня окончательно отменяется внутрироссийский роуминг. Все входящие звонки в сетях российских операторов по новым законам станут бесплатными.Роуминг отменяется автоматически на всех тарифах, дополнительной оплаты от абонента не требуется. Все смс-сообщения, количество минут и интернет-трафика сохраняется в соответствии с действующим на момент отмены роуминга тарифом.По новым законам с 1 июня меняется порядок рассмотрения споров по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО). Если между страховщиком и потерпевшим возникают противоречия, то перед подачей иска в суд дело ляжет на стол финансовому омбудсмену.Он вправе разбираться споры стоимостью до полумиллиона рублей. Решения финансового омбудсмена обязательны для исполнения, но их могут оспорить как клиент, так и страховая компания. Обратиться к финомбудсмену граждане могут бесплатно.Кроме того, по новым законам с 1 июня водители могут оформить документы о дорожно-транспортном происшествии без сотрудников полиции. Это касается в том числе случаев, когда попавший в ДТП автомобиль зарегистрирован и застрахован за пределами России.По новым законам расширяются возможности россиян по распоряжению имуществом после смерти. Теперь супруги могут составить совместное завещание, где будет определено, какое наследство, кому и в какой очередности перейдет.Также с июня магазины не смогут возвращать поставщикам продукты со сроком хранения менее 30 дней – мясо, рыбу, молочную продукцию, овощи, фрукты и другие. В общей сложности это 70% ассортимента в магазинах.Также с 1 июня начнется очередной, уже третий этап амнистии капиталов. По новым законам, россияне, готовые перевести активы из-за рубежа обратно в нашу страну, должны добровольно задекларировать их до 2020 года. В таком случае они будут освобождены от ответственности.