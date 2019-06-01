Известная бразильская спортсменка, боец ММА и чемпионка американской лиги UFC Джессика Андраде пострадала в ходе нападения грабителей в пригороде Рио-де-Жанейро. Девушка вместе со своей женой Фернандой Гомес ехала в автомобиле и на них напали вооруженные преступники.

Известная бразильская спортсменка, боец ММА и чемпионка американской лиги UFC Джессика Андраде пострадала в ходе нападения грабителей в пригороде Рио-де-Жанейро. Девушка вместе со своей женой Фернандой Гомес ехала в автомобиле и на них напали вооруженные преступники.Машина Андраде остановилась на светофоре и вооруженные мужчины потребовали у спортсменки и ее подруги деньги и телефоны, сообщает MMAfighting.Com. Андраде и Гомес были вынуждены отдать грабителям аппараты мобильной связи, после чего преступники скрылись. Окружение чемпионки сообщило, что ни она, ни ее сожительница не пострадали.UFC champion Jessica Andrade robbed at gunpoint in Brazil (@guicruzzz) https://t.co/Z1wvmICmTT pic.twitter.com/lQTWkp7amD— MMAFighting.com (@MMAFighting) 30 мая 2019 г.