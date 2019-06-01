Пока один из лидеров чемпиона Франции Пари Сен-Жермен уругваец Эдинсон Кавани вместе со своей национальной сборной готовится к Кубку Америки, его клуб готовит расставание в нападающим. По данным французской прессы ПСЖ хочет получить за форварда 50 млн евро.

Пока один из лидеров чемпиона Франции "Пари Сен-Жермен" уругваец Эдинсон Кавани вместе со своей национальной сборной готовится к Кубку Америки, его клуб готовит расставание в нападающим. По данным французской прессы "ПСЖ" хочет получить за форварда 50 млн евро.Кавани уже два сезона "уходит" из парижского клуба. У уругвайца не сложились отношения с бразильцем Неймаром, который перебрался в "ПСЖ" из "Барселоны" за рекордные 222 млн евро. Однако, в то же время и с той же степенью успешности парижане "продают" и самого Неймара.Тем не менее, как считают эксперты, в частности, MSN France, шансы Кавани покинуть Париж несколько выше, ведь контракт с ним истекает будущим летом. Некоторое время назад прошло сообщение, что уругвайцем интересуется мадридский "Атлетико", однако агенты Кавани контакты своего подопечного с "матрасниками" опровергли.