Пенсионер из Тольятти вступил в схватку с поджигателем леса, которого застукал на месте преступления, однако молодой человек отбился и сбежал. Впрочем, теперь его фотографии украшают все местные паблики.

Пенсионер из Тольятти вступил в схватку с поджигателем леса, которого застукал на месте преступления, однако молодой человек отбился и сбежал. Впрочем, теперь его фотографии украшают все местные паблики."Памятная" встреча произошла около семи часов вечера 30 мая на Комсомольской улице. Виктор Иванович издалека заметил дым и направил свой велосипед к месту предполагаемого пожара. Добрался он быстро, так что даже застал предполагаемого поджигателя, который собирал сухие бревна.В ответ на укоры злоумышленник схватил горящую ветку и начал прогонять пенсионера, однако тот и не думал отступать, а бросился в контратаку, подобрав с земли палку побольше. Его противник сменил оружие, выхватив из огня дубину, так что дуэль могла бы завершиться не в пользу Виктора Ивановича, но тот успел набрать номер супруги и попросил ее вызвать на место полицейских и пожарных.Поджигатель сбежал, сейчас его разыскивают стражи порядка. Спасатели потушили охваченный огнем лес, а потом оказали первую помощь отважному пенсионеру.